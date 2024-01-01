PatternAI може робити для вас так багато речей, як-от відвідувати наради з вами (і навіть за вас), транскрибувати, узагальнювати та аналізувати ваші наради. Але це лише початок. Ви навіть можете «поговорити з Патерном» і задати будь-яке запитання щодо ваших зустрічей, або будь-якого документа, або будь-яких ваших даних-- і багато іншого. PatternAI може допомогти вам виконувати щоденну роботу швидше та краще на одній надійній платформі ШІ для будь-яких потреб ШІ. PatternAI змінить ваш спосіб роботи. Ви будете дивуватися, як ви коли-небудь робили це без PatternAI на вашому боці. PatternAI легко інтегрується з дедалі більшою кількістю ваших улюблених програм і інструментів SaaS, щоб допомогти вам отримати більше цінності та інтелекту від ваших даних.

Вебсайт: getpattern.ai

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