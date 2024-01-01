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OpenQ

OpenQ

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Вебсайт: openq.co

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OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provided: * Automated recruiting outreach. * Incentive recommendations. * Streamlined scheduling workflow. * Automated incentive payouts. * Informed consent & NDA signature. * Research governance rules. * Compliant with GDPR & CCPA

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: openq.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OpenQ». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

UserTesting

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

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Fathom

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Osano

osano.com

Termly

Termly

termly.io

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

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