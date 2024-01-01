Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OpenQ» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provided: * Automated recruiting outreach. * Incentive recommendations. * Streamlined scheduling workflow. * Automated incentive payouts. * Informed consent & NDA signature. * Research governance rules. * Compliant with GDPR & CCPA

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Вебсайт: openq.co

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