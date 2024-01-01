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Offiga

Offiga

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Вебсайт: offiga.com

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Offiga — це перша в Індії інформаційна панель корпоративних подарунків, яка спрощує дарування подарунків для підприємств будь-якого розміру. Він пропонує низку функцій, включаючи відстеження статусу всіх замовлень у реальному часі, керування адресами співробітників або клієнтів, завантаження підсумку статусів замовлень та багато інших майбутніх функцій! Завдяки зручному інтерфейсу та потужним інтеграціям наша інформаційна панель допомагає відділам кадрів і закупівлям ефективніше й ефективніше керувати подарунками. Понад 100 провідних світових компаній довіряють Offiga вирішувати всі їхні потреби в подарунках.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для винагород і стимулів

Вебсайт: offiga.com

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Альтернативи

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sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

Prezzee

Prezzee

prezzee.com.au

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AyaIQ

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Zoho People Plus

Zoho People Plus

zoho.com

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Osmosis

osmosis.org

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CosmoLex

cosmolex.com

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

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