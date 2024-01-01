Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Offiga» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Offiga — це перша в Індії інформаційна панель корпоративних подарунків, яка спрощує дарування подарунків для підприємств будь-якого розміру. Він пропонує низку функцій, включаючи відстеження статусу всіх замовлень у реальному часі, керування адресами співробітників або клієнтів, завантаження підсумку статусів замовлень та багато інших майбутніх функцій! Завдяки зручному інтерфейсу та потужним інтеграціям наша інформаційна панель допомагає відділам кадрів і закупівлям ефективніше й ефективніше керувати подарунками. Понад 100 провідних світових компаній довіряють Offiga вирішувати всі їхні потреби в подарунках.

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Вебсайт: offiga.com

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