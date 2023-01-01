Ricerca degli atti statali in multivigenza Normattiva – це урядовий веб-сайт Італії, опублікований 19 березня 2010 року. Він містить норми італійського законодавства, починаючи з 1861 року.

Вебсайт: normattiva.it

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