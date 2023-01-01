WebCatalog
New Scientist

New Scientist

newscientist.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «New Scientist» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

У світі, де не вистачає правдивих фактів, ще ніколи не було такої потреби в надійному, неупередженому джерелі інформації про те, що відбувається у світі, або в надиханні чудовими ідеями. Від штучного інтелекту до зміни клімату, від останніх інновацій у сфері охорони здоров’я до таємниць квантової фізики та людського розуму, New Scientist охоплює важливі ідеї та інновації.

Вебсайт: newscientist.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «New Scientist». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Aify.co

Aify.co

aify.co

RankAtom

RankAtom

rankatom.com

Our World in Data

Our World in Data

ourworldindata.org

True Wealth

True Wealth

truewealth.ch

Upcomer

Upcomer

upcomer.com

Documented

Documented

documentedny.com

Calculator

Calculator

calculator.io

Headlime

Headlime

headlime.com

New Atlas

New Atlas

newatlas.com

Polydone

Polydone

polydone.com

Weeding Planner

Weeding Planner

planning.wedding

Atlanta Journal-Constitution

Atlanta Journal-Constitution

ajc.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності