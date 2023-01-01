У світі, де не вистачає правдивих фактів, ще ніколи не було такої потреби в надійному, неупередженому джерелі інформації про те, що відбувається у світі, або в надиханні чудовими ідеями. Від штучного інтелекту до зміни клімату, від останніх інновацій у сфері охорони здоров’я до таємниць квантової фізики та людського розуму, New Scientist охоплює важливі ідеї та інновації.

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