Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Upcomer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Upcomer — це єдине місце, де можна знайти все, що стосується кіберспорту, від турнірів і матчів до гравців і подій, що відбуваються в індустрії.

Вебсайт: upcomer.com

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