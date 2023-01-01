Nestlé Nespresso S.A., що торгує як Nespresso, є операційним підрозділом групи Nestlé, що базується в Лозанні, Швейцарія. Машини Nespresso готують еспресо та каву з кавових капсул, типу попередньо розподілених одноразових контейнерів або багаторазових капсул із мелених кавових зерен, іноді з додаванням ароматизаторів.

Вебсайт: nespresso.com

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