Відкрийте для себе інноваційний світ Logitech і придбайте все, що стосується MX, клавіатур, мишей, веб-камер, гарнітур, програмного забезпечення, відеоконференцій тощо. Logitech International S.A. — швейцарський міжнародний виробник периферійних пристроїв і програмного забезпечення зі штаб-квартирами в Лозанні, Швейцарія, і Ньюарку, Каліфорнія.

Вебсайт: logitech.com

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