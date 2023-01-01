Natural Language Playlist досліджує багатий і складний зв’язок між мовою та музикою та використовує мовні моделі Transformer для створення списків відтворення. Музичні рекомендації – це те, що «замкнено за зачиненими дверима» через відсутність кращого терміну. Ви повинні чекати тиждень на свої пісні, знайти потрібну радіостанцію або сподіватися, що алгоритм знайде те, що ви шукаєте. Надаючи вам прямий доступ до інтелектуальних музичних рекомендацій, я сподіваюся, що зможу розширити ваш музичний кругозір і залучити вас до хороших мелодій.

Вебсайт: naturallanguageplaylist.com

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