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Anghami

Anghami

anghami.com

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Вся музика, яку ви любите, вся свобода, яка вам потрібна. Арабська та міжнародна в одному місці. Anghami — ідеальний музичний компаньйон для вас. Завдяки бібліотеці з понад 57 мільйонів пісень арабською та міжнародною мовами, тисячам подкастів і сотням списків відтворення ви зможете насолоджуватися найкращою музикою на музичному плеєрі, як ніхто інший.

Вебсайт: anghami.com

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