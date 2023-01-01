За допомогою MProfit ви можете керувати та відстежувати свої інвестиції у велику кількість класів активів, які легко інтегруються з комплексним модулем бухгалтерського обліку MProfit. Ви можете імпортувати торгові дані безпосередньо в MProfit із понад 3000 джерел і створювати звіти про інвестиції та бухгалтерський облік, щоб отримати корисну інформацію про портфель.

Вебсайт: mprofit.in

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