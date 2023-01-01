Конектори даних і серверні конектори, які за умовчанням керуються подіями та працюють у режимі реального часу. MovingLake — це найсучасніша платформа підключення API.

Вебсайт: movinglake.com

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