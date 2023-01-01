WebCatalog
Motionbear

Motionbear

motionbear.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Motionbear» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Необмежена кількість автоматичних субтитрів і транскрипції. Високоточні субтитри, переклад і транскрипція для ваших відео та аудіовмісту

Вебсайт: motionbear.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Motionbear». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Sonix

Sonix

sonix.ai

Amberscript

Amberscript

amberscript.com

Beey

Beey

beey.io

SubtitleTrans

SubtitleTrans

subtitletrans.com

Proust

Proust

proust.app

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Vidby

Vidby

vidby.com

Gladia

Gladia

gladia.io

Cockatoo

Cockatoo

cockatoo.com

VoicePen

VoicePen

voicepen.ai

Transcribe

Transcribe

transcribe.wreally.com

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності