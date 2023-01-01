MoodleCloud

Легко створюйте онлайн-навчання, а потім запрошуйте своїх студентів, співробітників або клієнтів. Проводьте чисті онлайн-курси або створюйте змішаний досвід навчання, щоб доповнити ваші поточні особисті заняття.

Вебсайт: moodle.com

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