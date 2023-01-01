MoodleCloud
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MoodleCloud» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: moodle.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MoodleCloud». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
ThingLink
thinglink.com
BentoBox
getbento.com
LearnWorlds
learnworlds.com
Woobox
woobox.com
OnlineCourseHost.com
onlinecoursehost.com
Heights Platform
heightsplatform.com
Pure
pure.app
Great Learning
mygreatlearning.com
Fiveable
fiveable.me
Unreal Online Learning
unrealengine.com
Stanford Online
online.stanford.edu
Fiverr Learn
learn.fiverr.com