Metro Retro — це безкоштовна веб-програма, яка допомагає командам проводити продуктивні, захоплюючі та веселі ретроспективи, невиконані сесії, перевірки стану, семінари та багато інших типів зустрічей.

Вебсайт: metroretro.io

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