WebCatalog
Metro Retro

Metro Retro

metroretro.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Metro Retro» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Metro Retro — це безкоштовна веб-програма, яка допомагає командам проводити продуктивні, захоплюючі та веселі ретроспективи, невиконані сесії, перевірки стану, семінари та багато інших типів зустрічей.

Вебсайт: metroretro.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Metro Retro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

DailyBot

DailyBot

dailybot.com

Butter

Butter

butter.us

RetroTool

RetroTool

retrotool.io

Shortwave

Shortwave

shortwave.com

Retrospective Online

Retrospective Online

retrospectiveonline.com

Parabol

Parabol

parabol.co

Poker Planner Online

Poker Planner Online

planningpokeronline.com

Metro Singapore

Metro Singapore

metro.com.sg

Beekast

Beekast

beekast.com

Missive

Missive

missiveapp.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності