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Metro Singapore

Metro Singapore

metro.com.sg

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Знаковий бренд, який є синонімом захоплюючих покупок і якому довіряють багато поколінь, Metro надає широкий асортимент товарів і добре продуманих пропозицій у ваших руках. Купуйте будь-де та будь-коли за допомогою програми Metro та насолоджуйтеся ексклюзивними привілеями покупок!

Вебсайт: metro.com.sg

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