ActionCity – це визнаний вітчизняний бренд, який представлений у роздрібній торгівлі в Сінгапурі з 2000 року. Прагнучи надати покупцям унікальний досвід, ActionCity курує захоплюючу експозицію BE@RBRICK та інших популярних дизайнерських іграшок, а також сучасний вибір ліцензованих товари поп-культури.

Вебсайт: actioncity.com.sg

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Actioncity». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.