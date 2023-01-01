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MDCalc

MDCalc

mdcalc.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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MDCalc – медичні калькулятори, рівняння, бали та вказівки.

Вебсайт: mdcalc.com

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