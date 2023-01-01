McKesson Medical-Surgical є медичним дистриб’ютором медичних товарів, довговічного медичного обладнання, хірургічних матеріалів, медичних лабораторних матеріалів тощо.

Вебсайт: mms.mckesson.com

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