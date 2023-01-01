WebCatalog
DistroKid

DistroKid

distrokid.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DistroKid» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

DistroKid — це найпростіший спосіб для музикантів завантажити музику на Spotify, Apple, Amazon, Tidal, TikTok, YouTube тощо. Необмежене завантаження, зберігайте 100% своїх прибутків, більше можливостей, ніж будь-який інший дистриб’ютор музики.

Вебсайт: distrokid.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DistroKid». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Singo

Singo

singo.io

CD Baby

CD Baby

cdbaby.com

RSS.com

RSS.com

rss.com

TuneCore

TuneCore

tunecore.com

RouteNote

RouteNote

routenote.com

Playlist Push

Playlist Push

playlistpush.com

Podigee

Podigee

podigee.com

GoStream

GoStream

gostream.co

MakeShorts

MakeShorts

makeshorts.ai

Simlecast

Simlecast

simplecast.com

BeatStars

BeatStars

beatstars.com

MuxEmail

MuxEmail

muxemail.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності