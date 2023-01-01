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ManageBac

ManageBac

managebac.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

ManageBac створено для студентів, батьків, учителів, адміністраторів і координаторів у дорозі! З підтримкою кількох навчальних програм для повного IB Continuum (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE та універсальної моделі Build-your-Own (BYO).

Вебсайт: managebac.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ManageBac». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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