ManageBac створено для студентів, батьків, учителів, адміністраторів і координаторів у дорозі! З підтримкою кількох навчальних програм для повного IB Continuum (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE та універсальної моделі Build-your-Own (BYO).

Вебсайт: managebac.com

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