Простіший планування, щасливіші команди. Складайте графіки своїх співробітників вдвічі швидше з меншими зусиллями.

Вебсайт: makeshift.ca

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