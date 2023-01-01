Програмне забезпечення для управління проектами та CRM для малих і середніх підприємств, які хочуть контролювати свій бюджет і стежити за будь-яким проектом. Розробка та хостинг знаходяться в Німеччині, програмне забезпечення відповідає GDPR.

Вебсайт: macooa.com

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