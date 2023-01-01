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LWN.net

LWN.net

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Вебсайт: lwn.net

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

LWN.net — це новинний сайт, який підтримується читачами та призначений для створення найкращого висвітлення серед спільнот розробників Linux і вільного програмного забезпечення.

Вебсайт: lwn.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LWN.net». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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