Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Linguix» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Знаходьте та усувайте орфографічні та граматичні проблеми у своїх записах будь-де в Інтернеті за допомогою нашого алгоритму на основі ШІ

Вебсайт: linguix.com

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