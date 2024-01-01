WriteRightAI — це тренер з письма на основі штучного інтелекту, призначений для покращення граматики англійської мови та навичок складання речень на різних рівнях знання. Інструмент надає засіб перевірки граматики на основі штучного інтелекту, який пропонує відгуки про написане користувачем, націлене на підвищення його ефективності. Функції WriteRightAI поширюються на практичні запитання, які користувач може використати, щоб покращити своє розуміння та застосування граматики англійської мови. Система також використовує штучний інтелект для створення рекомендацій про те, як покращити та професіоналізувати письмо користувача, роблячи його більш унікальним. Іншою важливою функцією є перевірка граматики Freetext (Pro), призначена для людей, які хочуть оцінити свої електронні листи, завдання чи резюме. Користувачі можуть просто скопіювати та вставити свої тексти в засіб перевірки для швидкого та ефективного перегляду своєї граматики. Послуга доступна в різних планах, включаючи безкоштовні та преміум-підписки, щоб задовольнити широкий спектр вимог користувачів.

Вебсайт: writerightai.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WriteRightAI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.