PaperRater

PaperRater

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Вебсайт: paperrater.com

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PaperRater — це онлайн-інструмент, призначений для перевірки та оцінювання письмових робіт, таких як есе та роботи. Цей інструмент спрямований на виявлення та виправлення граматичних і орфографічних помилок у тексті, а також на перевірку на плагіат. Крім того, він забезпечує систему оцінювання якості написання. На додаток до цих основних функцій, PaperRater пропонує різноманітні допоміжні ресурси з граматики, письма та орфографії. Широкі можливості виявлення та додаткові ресурси цього інструменту роблять його комплексним рішенням для письменників, які прагнуть підвищити точність і оригінальність своєї роботи, а також надають корисні відгуки про якість написаного. PaperRater використовує розширені файли cookie та інші технології відстеження, щоб зрозуміти взаємодію користувача з інструментом і надати вміст і рекламу, що відповідають інтересам користувача. Незважаючи на свої рекламні партнерства, PaperRater поважає конфіденційність даних користувачів і пропонує різні варіанти використання даних і згоди.

Вебсайт: paperrater.com

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