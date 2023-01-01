Найпростіший і найлегший спосіб конвертувати записаний носій у цифровий формат. Legacybox — найбільший у світі оцифровник домашніх фільмів, фотографій і фільмів.

Вебсайт: legacybox.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Legacybox». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.