Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Leadsales» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CRM para WhatsApp, Facebook e Instagram Centraliza tus chats en columnas, asígnalos automáticamente a tus equipos de ventas y atención al cliente

Вебсайт: leadsales.io

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