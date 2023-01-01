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Kavkom

Kavkom

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Вебсайт: kavkom.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kavkom спеціалізується на корпоративній IP-телефонії (100% хмара) для дзвінків у будь-яку точку світу. Він базується на одному переконанні: нашим клієнтам не потрібно вибирати між простотою та надійністю; це дві основні чесноти, які не підлягають обговоренню.

Вебсайт: kavkom.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kavkom». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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