Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kavkom» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Kavkom спеціалізується на корпоративній IP-телефонії (100% хмара) для дзвінків у будь-яку точку світу. Він базується на одному переконанні: нашим клієнтам не потрібно вибирати між простотою та надійністю; це дві основні чесноти, які не підлягають обговоренню.

Вебсайт: kavkom.com

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