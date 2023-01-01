Спільна CRM із електронними листами, пошуком клієнтів, виставленням рахунків і проектами. Karlia: перше програмне забезпечення CRM для повної інтеграції ваших поштових скриньок із відстеженням, запланованими надсиланнями, шаблонами та попередньо визначеними відповідями. Будьте вдвічі продуктивнішими!

Вебсайт: karlia.co

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