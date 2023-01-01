KareInn — це наступне покоління цифрового програмного забезпечення для планування догляду та догляду за домом для людей похилого віку, яке дає вам повний нагляд за групою вдома для людей похилого віку.

Вебсайт: kareinn.com

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