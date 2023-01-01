WebCatalog
Kalendar AI

Kalendar AI

kalendar.ai

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kalendar AI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Забронюйте новий дохід на автопілоті за допомогою ШІ. Calendar AI використовує передову технологію, щоб охопити ваших потенційних клієнтів із понад 340 мільйонів компаній, дозволяючи їм записатися на зустріч із вами менш ніж за 30 секунд

Вебсайт: kalendar.ai

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