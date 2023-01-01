Kadoa використовує генеративний штучний інтелект для створення веб-скребків і автоматичного вилучення необхідних даних.

Вебсайт: kadoa.com

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