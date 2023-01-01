JustClip Web Clipper Ще один інструмент закладок? Ні. JustClip Web Clipper — це більше. Це допоможе вам легко збирати багато цікавої інформації під час перегляду. Ідеальний інструмент веб-переглядача для запису ваших відкриттів в Інтернеті.

Вебсайт: justclip.co

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