Конструктор когнітивного штучного інтелекту без коду Juji Studio поєднує когнітивний штучний інтелект і обчислювальну психологію з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом користувача (GUI), щоб будь-хто міг створювати, розгортати та керувати власними когнітивними чат-ботами штучного інтелекту без коду та ІТ-ресурсів. Легко досягайте 100-кратного збільшення часу отримання цінності. На відміну від будь-яких інших чат-ботів зі штучним інтелектом, когнітивні чат-боти зі штучним інтелектом мають розвинені людські навички програмного забезпечення. Маючи такі навички, вони можуть активно слухати своїх користувачів і співпереживати. Вони також можуть читати між рядків і автоматично робити висновок про унікальні характеристики кожного користувача з розмов, як-от особистісні риси Великої п’ятірки та навички спілкування, і використовувати цю інформацію для глибокої персоналізації своїх послуг для кожного користувача. Juji Studio використовувалася для автоматизації різноманітних і складних завдань із залучення людей, таких як співбесіди, навчання/репетиторство та переконлива презентація інформації в різних областях, включаючи освіту, охорону здоров’я та управління талантами.

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Вебсайт: juji.io

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