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Juji Studio

Juji Studio

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Вебсайт: juji.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Конструктор когнітивного штучного інтелекту без коду Juji Studio поєднує когнітивний штучний інтелект і обчислювальну психологію з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом користувача (GUI), щоб будь-хто міг створювати, розгортати та керувати власними когнітивними чат-ботами штучного інтелекту без коду та ІТ-ресурсів. Легко досягайте 100-кратного збільшення часу отримання цінності. На відміну від будь-яких інших чат-ботів зі штучним інтелектом, когнітивні чат-боти зі штучним інтелектом мають розвинені людські навички програмного забезпечення. Маючи такі навички, вони можуть активно слухати своїх користувачів і співпереживати. Вони також можуть читати між рядків і автоматично робити висновок про унікальні характеристики кожного користувача з розмов, як-от особистісні риси Великої п’ятірки та навички спілкування, і використовувати цю інформацію для глибокої персоналізації своїх послуг для кожного користувача. Juji Studio використовувалася для автоматизації різноманітних і складних завдань із залучення людей, таких як співбесіди, навчання/репетиторство та переконлива презентація інформації в різних областях, включаючи освіту, охорону здоров’я та управління талантами.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: juji.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Juji Studio». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

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