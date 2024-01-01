Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google AI Studio» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Google AI Studio — це браузерна IDE для створення прототипів із генеративними моделями. Google AI Studio дозволяє швидко випробувати моделі та експериментувати з різними підказками. Коли ви створили те, чим ви задоволені, ви можете експортувати це в код на вашій бажаній мові програмування за допомогою Gemini API.

Вебсайт: aistudio.google.com

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