ivia — це потужне логістичне програмне забезпечення, яке дозволяє спростити відстеження вантажів, легко отримувати та покривати вантажі, а також зменшити кількість вхідних і вихідних телефонних дзвінків, електронних листів і текстових повідомлень.

Вебсайт: ivia.com

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