Анонімні технічні інтерв’ю з інженерами з Google, Facebook та інших провідних компаній. Удосконалюйтеся з алгоритмічними проблемами та проблемами проектування систем і отримуйте детальний відгук про те, над чим саме вам потрібно працювати. Усе на 100% анонімно, і якщо ви не можете заплатити за практику, не хвилюйтеся — ми можемо почекати, поки ви знайдете роботу.

Вебсайт: interviewing.io

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