Design Gurus пропонує всесвітньо відомі курси для інженерів-програмістів, щоб підготуватися до співбесід з проектування системи та програмування. Розроблено інженерами для інженерів.

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