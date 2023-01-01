Internshala — це найкраща в Індії платформа для стажування та навчання з понад 40 000 оплачуваних стажувань у галузі інженерії, MBA, медіа, права, мистецтва та інших напрямків.

Вебсайт: internshala.com

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