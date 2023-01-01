Юридичні технології та послуги DISCO на основі штучного інтелекту піднімають планку, поєднуючи розробку програмного забезпечення світового рівня з глибокою любов’ю та повагою до закону.

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