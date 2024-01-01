Law & Crime

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LawandCrime.com — це провідний сайт і мережа OTT, яка охоплює пряме відео судових засідань, резонансні кримінальні процеси, божевільні злочини, правосуддя зі знаменитостями та розумний юридичний аналіз. Створений кращим телевізійним юридичним коментатором і адвокатом Деном Абрамсом, «Закон і злочинність» привносить здоровий глузд у письмовому та відеоаналізі в часто заплутаний і завжди інтригуючий світ права.

Вебсайт: lawandcrime.com

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