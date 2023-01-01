Cuvette (вимовляється як Q-vet) — це спосіб №1 для студентів коледжів і перших випускників отримати стажування, роботу в галузі програмного забезпечення, менеджменту, медіа тощо. Понад 300 тисяч студентів і 6000+ компаній довіряють Cuvette.

Вебсайт: cuvette.tech

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cuvette». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.