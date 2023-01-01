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freeCodeCamp

freeCodeCamp

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Вебсайт: freecodecamp.org

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Навчіться кодувати вдома. Будувати проекти. Отримайте сертифікати. З 2014 року понад 40 000 випускників freeCodeCamp.org отримали роботу в технологічних компаніях, зокрема Google, Apple, Amazon і Microsoft.

Вебсайт: freecodecamp.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «freeCodeCamp». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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