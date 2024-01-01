Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «HypaHub» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

HypaHub — це хмарна платформа для біоінформатики та ШІ. Це перший Bioinformatics SaaS, сумісний із HIPAA, який працює в хмарах користувачів, забезпечуючи прозорість операцій і цін.

Вебсайт: hypahub.com

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