Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hugo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Централізований, дієвий додаток для нотаток зустрічі. Керуйте нотатками, порядком денним і завданнями разом зі своєю командою. Понад 20 інтеграцій робочих додатків.

Вебсайт: hugo.team

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