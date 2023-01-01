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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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HousingWire надає унікальні дані та дослідження, авторитетну ділову журналістику та обов’язкові заходи для лідерів житлового будівництва.

Вебсайт: housingwire.com

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