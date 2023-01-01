Це новинний сайт "Sports Hochi" від Hochi Shimbun. Він повний основної інформації, такої як Giants, професійний бейсбол, MLB, футбол, спорт, скачки, розваги, соціальна інформація, гольф, відпочинок тощо, надані Hochi Shimbun. Hochi Shimbun (Спорт Хочі) Sports Hochi, раніше відомий як Hochi Shimbun, є японською щоденною спортивною газетою.

Вебсайт: hochi.news

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