Hiragana Times
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hiragana Times» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: hiraganatimes.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hiragana Times». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Smithsonian Channel
smithsonianchannel.com
Practically
practically.com
Transparent Language
transparent.com
ThemeGrill
themegrill.com
The Point
thepointmag.com
JioMeet
jio.com
Mother Jones
motherjones.com
WaniKani
wanikani.com
Noema
noemamag.com
Uppbeat
uppbeat.io
uLesson
ulesson.com
The Times & The Sunday Times
thetimes.co.uk